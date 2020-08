Josep Maria Bartomeu heeft laten weten dat Lionel Messi deze zomer niet zal vertrekken bij FC Barcelona. Volgens de voorzitter van de Spaanse topclub komt de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar 'gewoon' voor in de plannen van Ronald Koeman, die zo goed als zeker de nieuwe trainer is.

Na de pijnlijke 8-2-nederlaag van vrijdag tegen Bayern München in de Champions League werd er druk gespeculeerd over de toekomst van de 33-jarige Messi, die het niveau niet meer aan zou kunnen en mogelijk zou vertrekken uit Barcelona.

"Maar hij heeft al vaak gezegd dat hij zijn carrière bij Barcelona wil afsluiten en Koeman heeft me bij de onderhandelingen verteld dat Messi een belangrijk onderdeel van zijn plannen is", zei Bartomeu dinsdag in een interview met Barça TV.

"Ik spreek vaak met Messi en zijn vader en ze staan open voor het nieuwe project en een nieuwe coach. Hij is nog steeds de beste speler ter wereld. Het wordt geen einde van een tijdperk, want dat zou pas zo zijn als Messi weggaat."

Bartomeu gaf in het interview wel toe dat het elftal van Barcelona toe is aan vernieuwing en dat daar in de onderhandelingen met Koeman over is gesproken. "Maar we moeten de deal met Koeman eerst nog afronden", zei hij.

Messi speelt al zijn hele loopbaan voor Barcelona. Hij heeft nog een contract voor een jaar bij de club waarmee hij jaren zeer succesvol was. Het afgelopen seizoen werd teleurstellend afgesloten zonder prijs.