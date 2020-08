Voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft dinsdagavond beaamd dat Ronald Koeman vrijwel zeker de nieuwe trainer van FC Barcelona is. Volgens de Spanjaard worden momenteel de laatste dingen afgerond.

"Als er niets meer misgaat, is Koeman onze nieuwe coach. We slaan een andere weg in met iemand die wij als Catalanen goed kennen. Niet alleen als speler, maar ook als trainer", zei Bartomeu in een interview met Barça TV.

"We hebben hem in december al benaderd, maar toen zei hij ons dat hij het Nederlands elftal niet wilde achterlaten. Nu wilde hij het wél doen, omdat het EK ver weg is en er veel onzekerheid is vanwege de coronapandemie."

Koeman wacht een flinke klus bij Barcelona, dat een zeer teleurstellend seizoen zonder prijzen achter de rug heeft. Hij moet in Camp Nou aan een nieuw elftal gaan bouwen, al zal de inmiddels 33-jarige Lionel Messi volgens Bartomeu een rol blijven spelen.

"Hij is nog steeds de beste speler ter wereld en heeft al vaak gezegd dat hij zijn loopbaan bij Barcelona wil afsluiten", aldus de voorzitter. "Koeman heeft me verteld dat Messi een belangrijk onderdeel van zijn plannen is."

Koeman arriveerde aan het einde van dinsdagmiddag in Barcelona om zijn gedroomde overgang af te ronden. Hij wordt zeer waarschijnlijk woensdag gepresenteerd in Camp Nou.