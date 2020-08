Ajax is nog altijd ongeslagen in de voorbereiding op het komende seizoen. De Amsterdammers wonnen dinsdag in het Oostenrijkse Saalfelden ook de derde oefenwedstrijd: 2-0 tegen Wolfsberger AC.

Ajax kwam tegen de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga al in de derde minuut op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Quincy Promes. De aanvaller schoot de bal in de verre hoek na een onderschepping van Donny van de Beek.

De 34-voudig landskampioen verdubbelde in de 53e minuut de score door een treffer van Ryan Gravenberch. De middenvelder rondde koelbloedig af na een combinatie in het strafschopgebied met Lassina Traoré.

Trainer Erik ten Hag wisselde in de rust bijna zijn hele elftal. Alleen doelman Kjell Scherpen bleef negentig minuten staan, omdat Maarten Stekelenburg ontbrak wegens een lichte blessure en ook André Onana, die herstellende is van een enkelkwetsuur, nog niet fit genoeg is om te spelen.

Mohammed Kudus deed in de tweede helft mee en maakte daarmee zijn officieuze debuut. De middenvelder, die werd overgenomen van FC Nordsjaelland en sterk inviel, mistte de eerste twee oefenduels doordat het papierwerk nog niet was afgerond.

Ajax was eerder in deze voorbereiding al te sterk voor RKC Waalwijk (6-1) en FC Utrecht (5-1). De club is deze week op trainingskamp in Bramberg en oefent zaterdag nog tegen Red Bull Salzburg. Daarna volgen nog vier vriendschappelijke wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.