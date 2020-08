Feyenoord heeft dinsdag Crysencio Summerville teruggezet naar het onder 21-elftal. De achttienjarige aanvaller weigert zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen bij de Rotterdammers.

"We hadden hem tot zondag een deadline gegeven. Hij traint vanaf nu mee met het elftal onder 21 jaar", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord tegen het AD.

Feyenoord wil de verbintenis van Summerville al een tijdje openbreken en verlengen, maar de jeugdinternational zou te weinig toekomstperspectief zien in De Kuip. Hij heeft op de vleugelposities concurrentie van onder anderen Steven Berghuis, Bryan Linssen en Luis Sinisterra.

Summerville maakte in de voorbereiding op komend seizoen tot dusver deel uit van Feyenoord 1. Hij speelde ook in de oefenwedstrijden tegen Sparta Rotterdam (3-0) en FC Twente (0-0) en was in het eerstgenoemde duel trefzeker.

De Rotterdammer wacht nog op zijn officiële debuut in het eerste elftal. Hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan ADO Den Haag, waarbij hij in 21 competitiewedstrijden goed was voor twee doelpunten en drie assists. Hij werd in het tweede deel van het seizoen 2018/2019 al verhuurd aan FC Dordrecht.

De verbanning van Summerville betekent dat trainer Dick Advocaat nog dunner in zijn spelers zit. De Hagenaar klaagde de afgelopen weken meermaals dat hij de selectie te klein vindt en dat hij versterkingen wil.