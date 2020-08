Na trainer Quique Setién moet ook technisch directeur Éric Abidal vertrekken bij FC Barcelona. Het contract van de voormalige linksback is dinsdag ontbonden.

Het ontslag van Abidal is een volgende stap in de reorganisatie bij Barcelona, waar het na een slecht seizoen crisis is. De 8-2-nederlaag tegen Bayern München van vrijdag was het dieptepunt.

Abidal was in functie sinds juni 2018. Vier jaar eerder zette de inmiddels veertigjarige Fransman bij Olympiacos een punt achter zijn carrière, waarin hij eerder voor AS Monaco, Lille OSC, Olympique Lyon en FC Barcelona speelde.

Maandag werd trainer Setién, die pas in januari was aangesteld, na crisisberaad al op straat gezet. Het is een kwestie van tijd voor Barcelona bekendmaakt dat Ronald Koeman hem opvolgt.

Koeman heeft nog een contract tot eind 2022 als bondscoach van het Nederlands elftal, maar zijn overgang naar de Spaanse topclub is vrijwel rond. Vermoedelijk wordt hij dinsdagavond of woensdag gepresenteerd.

Het Barcelona van onder anderen Lionel Messi en Frenkie de Jong pakte dit seizoen voor het eerst in jaren geen prijs: in La Liga werd de koppositie verspeeld aan rivaal Real Madrid en in de Champions League volgde de afgang tegen Bayern.