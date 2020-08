Danny Makkelie mag vrijdag de finale van de Europa League tussen Sevilla en Internazionale fluiten. De UEFA stelde de Nederlandse arbiter dinsdag aan voor de eindstrijd in Keulen.

Voor de 37-jarige Makkelie is het zijn eerste Europese finale. Sinds 2009 is de Dordrechtenaar international arbiter.

"Dit is een droom die uitkomt", reageert Makkelie op de website van de KNVB. "Op het veld staan tijdens een Europese finale is één van de hoogst haalbare prestaties."

Makkelie krijgt in Keulen assistentie van zijn vaste grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis en Kevin Blom gaan mee als respectievelijk VAR en assistent VAR.

"De Europa League-finale zie ik als een waardering voor de prestaties die we de afgelopen jaren als team geleverd hebben", zegt Makkelie. "In mijn team voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het succes en weet ook hoe hij bijdraagt aan het team. We voelen elkaar feilloos aan en gaan voor elkaar door het vuur."

Kuipers in

De finale wordt voor Makkelie de derde Europese wedstrijd sinds de coronacrisis. Eerder floot hij het Europa League-duel Bayer Leverkusen-Rangers FC (1-0) en Manchester City-Olympique Lyon (1-3) in de Champions League.

Het is de vierde keer in de afgelopen tien jaar dat een Nederlandse arbiter een Europese finale mag fluiten. Eerder kreeg Björn Kuipers de leiding over Chelsea-Benfica (2-1) in de Europa League van 2013, Real Madrid-Atlético Madrid (4-1) in de Champions League van 2014 en Atlético-Olympique Marseille (3-0) in de Europa League in 2018.

Naast Makkelie en zijn assistenten zullen er vrijdag waarschijnlijk nog twee Nederlanders op het veld staan. Stefan de Vrij speelt bij Inter en Luuk de Jong is actief bij Sevilla. De finale begint om 21.00 uur.