Bernio V. is dinsdag door een Deense rechter veroordeeld tot een boete van 2.000 euro en het betalen van de proceskosten aan de club Viborg FF. De Tilburger bekende dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en fraude.

V. deed zich voor als profvoetballer en legde via een vervalst e-mailadres van een internationaal zaakwaarnemerskantoor contact met Viborg FF. Al na één training werd in november vorig jaar duidelijk dat de toen 25-jarige man helemaal niet goed kon voetballen.

Viborg meldt dinsdag tevreden te zijn met het oordeel van de rechtbank. "We beschouwen dit als het einde van een voor ons zeer vermoeiende zaak. We hoeven hier nu geen energie meer in te steken en richten ons op de toekomst", zegt voorzitter Morten Jensen van de club die uitkomt in op het tweede niveau in Denemarken.

V. heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Tot verrassing van Viborg gaf hij dinsdagochtend voor de rechter toe dat hij de club opgelicht heeft.

V. probeerde ook in Chili, Zuid-Afrika en Moldavië te spelen

Eerder probeerde V. ook bij andere clubs een contract als profvoetballer te krijgen. Op zijn cv prijken Audax Italiano uit Chili, het Zuid-Afrikaanse Cape Town City en Dinamo-Auto in Moldavië

In Chili speelde hij nooit een wedstrijd en Cape Town City trok het aanbod in toen de club onraad rook. Over de carrière van V. in Moldavië is niets bekend.

Momenteel zit V. in Denemarken een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden uit voor een geweldsmisdrijf tegen zijn Chileense ex-vriendin. Daarna krijgt hij in Denemarken een toegangsverbod van twaalf jaar. Zijn nieuwe veroordeling heeft geen gevolgen voor die straf.