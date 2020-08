Tottenham Hotspur heeft zich dinsdag versterkt met Joe Hart. De 75-voudig international van Engeland is de vervanger van reservedoelman Michel Vorm.

De 33-jarige Hart speelde de afgelopen twee seizoenen bij Burnley, waar zijn contract afliep. De Engelsman had in zijn eerste maanden nog een basisplek bij de Premier League-club, maar raakte die in de tweede seizoenshelft kwijt. Ook afgelopen seizoen moest Hart het bij Burnley doen met wedstrijden in de FA Cup en de League Cup.

Zijn hoogtijdagen kende Hart bij Manchester City, waar hij van 2006 tot 2018 onder contract stond. De doelman heeft 348 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor de 'Citizens', waarmee hij twee landstitels, de FA Cup en twee keer de League Cup veroverde.

In zijn laatste jaren bij City was Hart al niet meer verzekerd van een basisplek en werd hij achtereenvolgens verhuurd aan Torino en West Ham United, waarna de ervaren keeper in de zomer van 2018 bij Burnley tekende. Als international maakte Hart speelminuten op het WK 2014 en de EK's van 2012 en 2016.

Bij Tottenham is Hart zogezegd de vervanger van Vorm, wiens aflopende contract niet werd verlengd. Hij wordt normaal gesproken net als de Nederlander tweede doelman bij de 'Spurs', achter eerste keus Hugo Lloris.

Hart is voor Tottenham de tweede aanwinst voor komend seizoen. De Londenaren versterkten zich eerder al met de Deense middenvelder Pierre-Emile Højbjerg, die overkomt van Southampton.