Ronald Koeman snapt dat hij de KNVB met een probleem opzadelt met zijn aanstaande vertrek naar FC Barcelona. Toch benadrukt de bondscoach ook dat de bond er vanwege een clausule in zijn contract rekening mee had kunnen houden.

"Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", zegt Koeman dinsdag tegen FOX Sports. Maandagavond ontsloeg Barcelona trainer Quique Setién en een dag later lijkt de 57-jarige Koeman als zijn opvolger te worden aangesteld. De overgang is nog niet officieel, maar wordt waarschijnlijk dinsdag nog afgerond.

Dat zadelt de KNVB op met een acuut probleem, want op 4 september staat het Nations League-duel met Polen op het programma, drie dagen later wordt er tegen Italië gespeeld. Woensdag wordt de voorselectie voor die interlands bekendgemaakt.

"Qua timing is het altijd onhandig. En het komt bij mij ook wel een beetje rauw op mijn dak", zegt Koeman daarover.

Hij werd in 2018 aangesteld als opvolger van Dick Advocaat. Al eerder werd bekend dat Koeman een clausule in zijn contract heeft staan, waardoor hij voor een afgesproken bedrag mag vertrekken naar zijn droomclub FC Barcelona.

"Barcelona is de enige club die ik als clausule in mijn contract had laten zetten", benadrukt de bondscoach. "Het is lullig voor de KNVB, maar niet onverwacht."

'Goede kans dat het vandaag rondkomt'

Hoewel de overgang inmiddels geen geheim meer is, wilde Koeman zijn vertrek bij de KNVB niet officieel bevestigen. "Ik kan niks zeggen tot de handtekeningen zijn gezet. Het gaat nog om details. Het zou goed kunnen dat het vandaag rondkomt."

Media in Spanje melden dat Koeman dinsdag nog gepresenteerd wordt in Barcelona. Volgens het AD zal dat tussen 18.00 uur en 19.00 uur gebeuren.

Indien de KNVB geen vervanger weet aan te stellen voor de duels met Polen en Italië, dan zal vermoedelijk assistent Dwight Lodeweges de honneurs waarnemen.