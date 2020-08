FC Groningen heeft de selectie dinsdag versterkt met Nigel Bertrams. De doelman, die de jeugdopleiding van PSV doorliep, tekent een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar.

Bertrams is bij Groningen de opvolger van Jan Hoekstra, die aan Roda JC is verhuurd. De 'Trots van het Noorden' heeft met de komst van Bertrams weer drie keepers in de selectie, naast eerste doelman Sergio Padt en Jan de Boer.

"Nigel is een keeper met de nodige ervaring", zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus op de site van Groningen. "Wij denken met hem een doelman te halen die er kan staan als er iets met Sergio zou gebeuren. Daarnaast is het zijn taak om het Sergio lastig te maken op de training en voor een concurrentiestrijd te zorgen."

Voor Bertrams is Groningen de zesde Nederlandse club uit zijn loopbaan. De Brabander begon zijn carrière bij PSV, waar hij alleen voor de beloften uitkwam, en stond daarna ook onder contract bij Willem II, NAC Breda, De Graafschap en MVV Maastricht. Bij Willem II speelde hij net als bij PSV geen enkel duel in de hoofdmacht.

In de zomer van 2018 vertrok Bertrams naar FC Nordsjaelland voor zijn eerste buitenlandse avontuur, maar hij maakte bij de Noorse club nooit zijn debuut in het eerste elftal. Na een huurperiode bij De Graafschap speelde Bertrams vorig seizoen voor MVV, waar hij 22 duels keepte en genoeg indruk maakte om een transfer naar Groningen af te dwingen.