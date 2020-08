De openingswedstrijd van het seizoen in de Ligue 1 tussen Olympique Marseille en AS Saint-Étienne is uitgesteld. Bij de ploeg uit Marseille zijn vier coronabesmettingen vastgesteld.

Marseille zou het vrijdagavond opnemen tegen Saint-Étienne. Nadat de club uit de havenstad bekendmaakte dat er vier spelers positief waren getest op het coronavirus, werd het openingsduel van de Franse competitie uitgesteld door de voetbalbond.

Het is niet bekend om welke vier spelers het gaat. De Franse voetbalbond meldt dat Marseille-Saint-Étienne op 16 of op 17 september wordt ingehaald. Bij de thuisclub staat Kevin Strootman onder contract.

Marseille-Saint-Étienne was het enige duel dat voor vrijdagavond gepland stond. De rest van de Ligue 1-wedstrijden staan voor aanstaande zaterdag en zondag in de agenda en gaan voorlopig wél door.

De afgelopen weken werden er veertig spelers uit de Franse competitie positief getest op het coronavirus. Enkelen van hen staan onder contract bij Saint-Étienne. Het vorige seizoen van de Ligue 1 werd afgelopen maart nog stilgelegd vanwege de coronacrisis en ook niet meer afgemaakt.