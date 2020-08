Ronald Koeman staat voor een zware taak als nieuwe trainer van FC Barcelona. Aan de andere kant: slechter dan het de laatste maanden ging, kan het onder de woensdag aangestelde Nederlander onmogelijk worden. Wat staat hem exact te wachten in Camp Nou?

Tal van Spaanse media haalden de afgelopen dagen, toen duidelijk werd dat Koeman de opvolger van de ontslagen Quique Setién zou worden, een interview van de geboren Zaandammer uit januari 2019 aan. In gesprek met zender Esport3 zei Koeman: "Als ik een speler heb van 30 jaar en eentje van 22 jaar die gelijkwaardig presteren, dan kies ik voor de speler van 22."

Als Koeman zijn woorden van een jaar geleden kracht bijzet, dan staat Camp Nou de komende weken een grote schoonmaak te wachten. Liefst zeven sterkhouders van het huidige team zijn namelijk 31 jaar of ouder (zie kader hieronder).

Doordat de eerste speelronde van La Liga al over 3,5 week op het programma staat (het weekend van 12 en 13 september), zal Koeman op korte termijn moeilijke keuzes moeten maken. Hij zal moeten kiezen welke dertigers nog een paar jaar meekunnen in de top en van wie de club beter afscheid kan nemen.

30+'ers in selectie FC Barcelona Lionel Messi (33 jaar, vorig seizoen 33 competitieduels)

Luis Suárez (33 jaar, 28 duels)

Gerard Piqué (33 jaar, 35 duels)

Arturo Vidal (33 jaar, 33 duels)

Sergio Busquets (32 jaar, 33 duels)

Ivan Rakitic (32 jaar, 31 duels)

Jordi Alba (31 jaar, 27 duels)

Barcelona won afgelopen negen jaar slechts één keer CL

Dat de selectie van FC Barcelona toe is aan een grote renovatie, bleek wel tijdens de blamerende 8-2-nederlaag van vorige week tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. In die wedstrijd grossierde 'Barça' in balverlies (99 keer in negentig minuten) tegen een superfitte tegenstander, die continu tot ver op de helft van Barcelona durfde af te jagen.

Een nederlaag die bovendien niet op zichzelf stond. De voorbije jaren werd FC Barcelona op vergelijkbare wijze uitgeschakeld in de Champions League door Liverpool (4-0) en AS Roma (3-0), ploegen die veel gretiger en fitter bleken dan het Catalaanse sterrenensemble.

Het curieuze is dat FC Barcelona met een begroting van ruim 1 miljard euro (vóór de coronacrisis) niet alleen de rijkste club ter wereld is, maar met Lionel Messi ook de volgens velen beste speler aller tijden in de gelederen heeft. Toch won de club de afgelopen negen jaar slechts één keer de Champions League. Kortom: hoog tijd om het over een andere boeg te gooien.

Cijfers tonen aan dat Messi op retour is

Veel hangt bij FC Barcelona af van de plannen van Messi. De zesvoudig wereldvoetballer van het jaar heeft een contract dat slechts één jaar doorloopt, al zei voorzitter Josep Maria Bartomeu dinsdagavond dat Messi zijn loopbaan hoe dan ook zal afsluiten bij Barcelona én dat hij onderdeel wordt van 'project Koeman'.

Toch zal zowel de Argentijnse aanvaller als de club worstelen met de vraag wanneer het beste moment is om op zo'n best waardig mogelijke wijze afscheid te nemen. Want dat de 33-jarige Messi op zijn retour is, blijkt overduidelijk uit de cijfers.

Afgelopen seizoen scoorde hij slechts drie keer in de Champions League. In La Liga is Messi wel nog altijd van grote waarde. Hij werd topscorer met 25 doelpunten (waarvan vijf penalty's), maar ook hier lijkt het verval ingezet: in de voorbije tien seizoenen was hij vaker trefzeker.

Niet alleen Bartomeu maar ook Messi heeft al meermaals gezegd zijn carrière bij FC Barcelona af te willen sluiten. Aan Koeman de opdracht om de dribbelaar in het steeds snellere en fysiek veeleisende Europese topvoetbal beter tot zijn recht te laten komen.

Competitietreffers Messi laatste tien seizoenen 2010/2011: 31 goals

2011/2012: 50 goals

2012/2013: 46 goals

2013/2014: 28 goals

2014/2015: 43 goals

2015/2016: 26 goals

2016/2017: 37 goals

2017/2018: 34 goals

2018/2019: 36 goals

2019/2020: 25 goals

Presidentsverkiezingen op komst

Met zijn stap naar FC Barcelona doet Koeman wat hij twee jaar geleden ook bij het Nederlands elftal deed: binnenkomen bij een ploeg die vanaf de bodem opgebouwd moet worden. Oranje had de eindtoernooien van 2016 en 2018 gemist en Koeman kon met een generatie veelbelovende spelers als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis Depay bouwen aan een nieuw elftal.

Ook voor FC Barcelona geldt: veel slechter dan het de laatste maanden ging, kan het eigenlijk niet. Koeman stapt in op een dieptepunt en zal de tijd krijgen om te werken aan een nieuw en jonger elftal.

Toch lijkt de tijd van Koeman op voorhand niet eindeloos. Op 15 maart 2021 worden er presidentsverkiezingen gehouden. Nu al zijn er vier tegenkandidaten bekend die het op gaan nemen tegen de huidige preses Bartomeu en dat worden er wellicht nog meer. Een van de prominentste kanshebbers, Victor Font, ziet in oud-middenvelder Xavi de ideale toekomstige trainer van FC Barcelona.

Gezien de huidige crisis lijkt de kans dat Bartomeu herkozen wordt gering. Tenzij Koeman erin slaagt om voor maart de publieke opinie te keren met goede resultaten en modern en aantrekkelijk spel.