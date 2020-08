Feyenoord heeft dinsdag bekendgemaakt volgende week op trainingskamp te gaan in het zuiden van Duitsland. De Rotterdammers zullen daar oefenwedstrijden spelen tegen Arminia Bielefeld en Hamburger SV.

Feyenoord verblijft deze week al in het Duitse Duisburg, waar de ploeg van trainer Dick Advocaat gaat strijden om de Cup of Traditions. Tegenstanders op het oefentoernooi zijn zaterdag Borussia Dortmund (16.45 uur) en MSV Duisburg (18.00 uur). Die wedstrijden duren een uur en worden achter gesloten deuren gespeeld.

Direct na die vriendschappelijke duels reist Feyenoord door naar het zuiden van Duitsland voor een tweede trainingskamp bij de oosterburen. De Rotterdammers strijden in Kufstein, net over de grens in Oostenrijk, om de Helden Cup en treffen dus Arminia Bielefeld (25 augustus) en HSV (28 augustus).

Ook VfB Stuttgart doet mee aan het oefentoernooi, maar Feyenoord zal niet tegen die Bundesliga-club in actie komen. Net als op het toernooi om de Cup of Traditions zijn er in Kufstein geen supporters toegestaan bij de wedstrijden.

In eigen land heeft Feyenoord er al twee oefenduels op zitten. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen begon de voorbereiding met een 3-0-overwinning op Sparta Rotterdam en speelde zondag doelpuntloos gelijk tegen FC Twente.

Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.