RB Leipzig staat dinsdag voor het eerst in haar historie in de halve finales van de Champions League. Hoe een commercieel project het afgelopen decennium uitgroeide tot halvefinalist in het miljoenenbal. "Er zijn van buitenaf mensen die een hekel aan RB Leipzig hebben, maar dat zal altijd zo blijven."

In 2009 nam Red Bull de voetballicentie over van SSV Markranstädt, dat op dat moment actief was op het vijfde niveau van Duitsland. Met het plan om de Duitse voetbalpiramide zo snel mogelijk te bestormen, pompte het bedrijf direct geld in het project, dat vanaf dat moment RassenBallsport Leipzig zou heten.

Raphael Honigstein, Bundesliga-watcher en onder meer werkzaam bij het Engelse sportmedium The Athletic, zag de opkomst van RB Leipzig van dichtbij. "RB Leipzig werd opgericht in een gebied waar op dat moment geen Bundesliga-voetbal was. Het begon eigenlijk als een marketingproject. Puur opgericht om het merk Red Bull te promoten."

In een land waar op voetbalgebied de afgelopen vijftig jaar weinig is veranderd, joeg de opkomst van RB Leipzig en de betrokkenheid van Red Bull de fans van andere ploegen in het harnas. "Sommige andere supportersgroepen hebben een hekel aan RB Leipzig. Maar er zijn ook mensen die het niet veel uitmaakt en die 'gewoon' mooi voetbal willen zien. Dan ben je bij Leipzig aan het goede adres", aldus Honigstein.

Guido Schäfer, chef van de Leipziger Volkszeitung, ziet dan ook dat de club in Leipzig zelf enorm populair is. "Er zijn van buitenaf wat mensen die een hekel aan RB Leipzig hebben, maar dat zal altijd zo blijven. Hier is iedereen fan van de ploeg. Men is echt heel erg trots op de manier waarop de club zich heeft ontwikkeld."

Leipzig groeide in een razendsnel tempo uit tot Duitse topclub. Zeven jaar na de oprichting speelde de formatie in 2016 al in de Bundesliga. Inmiddels heeft de elfjarige club zich tussen topclubs zoals Bayern München en Borussia Dortmund genesteld. Dit jaar deed de club al lang mee om de Duitse landstitel.

'Nagelsmann heeft een nieuw element aan het spel toegevoegd'

RB Leipzig valt vooral op met aantrekkelijk en aanvallend voetbal, waarbij veel jonge spelers wekelijks indruk maakten. Het heeft het sentiment in Duitsland iets veranderd, zo merkt Schäfer op. "Het aanvallende spel van RB Leipzig wordt enorm gewaardeerd. En niet alleen door de fans, maar ook door de belangrijke journalisten en grote Duitse coaches."

Ook Honigstein ziet een verandering in de manier waarop naar RB Leipzig wordt gekeken. "Ik denk niet dat het aanvallende voetbal de club populairder heeft gemaakt, maar het team is wel geliefd. Het is makkelijk om naar deze ploeg te kijken en het voetbal mooi te vinden."

Onder de vorige managers, Ralph Hassenhütl en Ralf Rangnick, stond RB Leipzig al bekend vanwege het aantrekkelijke voetbal. Vorige zomer werd Julian Nagelsmann aangesteld en met de tacticus aan het roer heeft Leipzig een nieuw element aan het spel toegevoegd.

"De manier van voetballen heeft zich onder Nagelsmann ontwikkeld", ziet Schäfer. "Het is een stijl waarbij ze de bal hebben, combinaties maken en de focus op geduldig aanvallen ligt."

Het maakt de Duitse oefenmeester mateloos populair in Duitsland. "Nagelsmann is de meest talentvolle trainer ter wereld. Hij is 33 en begon zijn loopbaan toen hij 28 of 29 was. Hij heeft heel erg veel zelfvertrouwen, maar dat maakt hij ook waar. Daarom is hij enorm geliefd", zo zegt Schäfer.

Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann na Borussia Dortmund-Hoffenheim.

'Tuchel heeft Nagelsmann onder zijn hoede genomen'

Saillant is dat het Paris Saint-Germain van Thomas Tuchel de tegenstander is in de halve finale van de Champions League. Nagelsmann en Tuchel kennen elkaar enorm goed van hun tijd bij FC Augsburg.



"Nagelsmann was als speler van Augsburg altijd geblesseerd", vertelt Honigstein. "Tuchel was daar destijds hoofd jeugdopleidingen en heeft Nagelsmann, die toen twintig was, geholpen om trainer te worden."

Schäfer voorziet dan ook een tactisch spannend duel. "Als er iemand is die Nagelsmann moet kennen, dan is het Tuchel. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ik denk dat het dan ook uiteindelijk op penalty's aankomt. En dan zou een finale tegen Bayern vervolgens speciaal zijn, maar laten we niet te hard van stapel lopen."

De halve finale tussen Paris Saint-Germain en Leipzig begint dinsdag om 21.00 uur in Lissabon en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De andere wedstrijd in de halve eindstrijd gaat tussen Bayern München en Olympique Lyon.