Antonio Conte is onder de indruk van de manier waarop Internazionale maandagavond de finale van de Europa League bereikte. De 'Nerazzurri' waren met liefst 5-0 te sterk voor Shakhtar Donetsk.

"Ik was eigenlijk heel bang voor deze wedstrijd, want Shakhtar is een uitstekende ploeg. Maar dankzij onze superwedstrijd leek het wel een middelmatig team. De fans zullen trots zijn op de spelers. Ze hebben hun passie op het veld laten zien", zei Conte na de wedstrijd in Düsseldorf tegen Sky Italia.

Bij rust stond het 'slechts' 1-0 voor Inter, maar in de tweede helft had Shakhtar geen schijn van kans in de Merkur Spiel-Arena. Door treffers van Danilo D'Ambrosio, Lautaro Martínez en Romelu Lukaku (twee) bereikte de ploeg van Conte met overtuiging de finale.

"We hebben Shakhtar laten rennen en verdedigen. Het plan was goed en we speelden met durf", zei de trotse coach, die eerder dit seizoen vaak kritisch was op zijn ploeg. "De credits gaan naar de jongens, want ze speelden fantastisch."

In de finale op vrijdag (aftrap 21.00 uur) wacht Inter een treffen met Sevilla, dat de Europa League in 2014, 2015 en 2016 al won. De Italianen jagen op hun eerste Europese triomf sinds 2010, toen onder José Mourinho de Champions League werd veroverd.

"Voor veel spelers in mijn elftal wordt het de eerste keer dat ze zo'n belangrijke wedstrijd spelen, maar ze bouwen steeds meer ervaring op. We staan met Sevilla tegenover een ploeg met veel ervaring, maar wij hebben het verlangen en het enthousiasme om te verrassen", aldus Conte.

Internazionale was veel te sterk voor Shakhtar Donetsk. (Foto: Pro Shots)