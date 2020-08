Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van FC Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal bevestigt dinsdag graag naar Catalonië te verkassen en volgens diverse media is de club al rond met Koeman.

Een delegatie van FC Barcelona reisde maandag naar Nederland om de onderhandelingen met Koeman af te ronden. Volgens De Telegraaf is Barcelona ook al akkoord gegaan met de gelimiteerde transfersom die de KNVB in het contract van Koeman heeft opgenomen en wordt de overgang binnen 24 uur bevestigd.

De Nederlander zelf zegt in gesprek met de NOS dat de overgang naar Barcelona nog niet helemaal rond is. "Ik zou het graag willen, maar het is pas definitief als de handtekening gezet is. Tot dan kan ik er niks over zeggen."

Naar verluidt gaat Koeman een contract voor twee jaar tekenen. De oud-verdediger is de opvolger van Quique Setién, die maandagavond werd ontslagen naar aanleiding van de blamerende 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Het is geen geheim dat Koeman altijd al trainer van Barcelona wilde worden. De geboren Zaandammer liet bij zijn aanstelling als bondscoach van Oranje in februari 2018 een clausule in zijn contract zetten, waardoor hij bij eventuele interesse van Barcelona zou kunnen stoppen bij het Nederlands elftal.

Nog onduidelijkheid over opvolger Koeman bij Oranje

Het contract van Koeman bij de KNVB loopt nog door tot en met het WK van 2022 in Qatar. Het is nog niet bekend wie de voetbalbond op het oog heeft als nieuwe bondscoach. Koeman was begin 2018 de opvolger van Dick Advocaat.

Onder leiding van Koeman plaatste Oranje zich na twee gemiste eindtoernooien (EK 2016 en WK 2018) voor het EK 2020. Nederland bereikte bovendien de finale van de Nations League, die in juni vorig jaar werd verloren van Portugal.

Voor de KNVB is het vertrek van Koeman hoe dan ook een forse aderlating, want de voetbalbond moet binnenkort ook al op zoek naar een nieuwe coach voor de Oranjevrouwen. Vorige week werd bekend dat Sarina Wiegman na de Olympische Spelen van 2021 bondscoach van het Engelse vrouwenelftal wordt.