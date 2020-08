FC Barcelona heeft maandagavond een akkoord bereikt met Ronald Koeman, meldt Voetbal International. Het lijkt daardoor een kwestie van tijd voordat de bondscoach van het Nederlands elftal wordt aangesteld als trainer van de Catalanen.

Een delegatie van FC Barcelona reisde maandag naar Nederland om de onderhandelingen met Koeman af te ronden. Barcelona hoeft nu alleen nog de afkoopsom te betalen die de KNVB in het contract van Koeman heeft opgenomen.

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo gaat Koeman een contract voor twee jaar tekenen. De oud-verdediger is de opvolger van Quique Setién, die maandagavond werd ontslagen naar aanleiding van de blamerende 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Het is geen geheim dat Koeman altijd al trainer van Barcelona wilde worden. De geboren Zaandammer liet bij zijn aanstelling als bondscoach van Oranje in februari 2018 een clausule in zijn contract zetten, waardoor hij bij eventuele interesse van Barcelona zou kunnen stoppen bij het Nederlands elftal.

Nog onduidelijkheid over opvolger Koeman bij Oranje

Het contract van Koeman bij de KNVB loopt nog door tot en met het WK van 2022 in Qatar. Het is nog niet bekend wie de voetbalbond op het oog heeft als nieuwe bondscoach. Koeman was begin 2018 de opvolger van Dick Advocaat.

Onder leiding van Koeman plaatste Oranje zich na twee gemiste eindtoernooien (EK 2016 en WK 2018) voor het EK 2020. Nederland bereikte bovendien de finale van de Nations League, die in juni vorig jaar werd verloren van Portugal.

Voor de KNVB is het vertrek van Koeman hoe dan ook een forse aderlating, want de voetbalbond moet binnenkort ook al op zoek naar een nieuwe coach voor de Oranjevrouwen. Vorige week werd bekend dat Sarina Wiegman na de Olympische Spelen van 2021 bondscoach van het Engelse vrouwenelftal wordt.