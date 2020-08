David Silva keert terug naar Spanje. De 34-jarige Spaanse middenvelder verruilt Manchester City na tien jaar transfervrij voor Real Sociedad.

Silva leek de afgelopen dagen op weg naar Lazio, waar hij een meerjarig contract kon tekenen, maar hij slaat de aanbieding van de Italianen dus af en kiest met Sociedad voor de nummer zes van het voorbije La Liga-seizoen.

De spelmaker is daarmee na tien jaar weer te bewonderen in de Spaanse competitie. Hij verhuisde in 2010 voor bijna 30 miljoen euro van Valencia naar City, waar hij grote successen vierde en volgend jaar een standbeeld bij het Etihad Stadium krijgt.

Silva speelde 436 wedstrijden voor City, waarin hij 77 doelpunten maakte en 140 assists leverde. Hij werd vier keer landskampioen en veroverde twee keer de FA Cup, vijf keer de League Cup en twee keer het Community Shield.

De 125-voudig international beschikte over een aflopend contract bij City en liet weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Bij Sociedad wordt hij ploeggenoot van onder anderen oud-Eredivisie-spelers Martin Ødegaard en Alexander Isak.

Silva debuteerde in 2004 bij Valencia, waar hij ook een deel van de jeugdopleiding doorliep, in het profvoetbal. Hij werd nog wel een seizoen verhuurd aan eerst Eibar (2004/2005) en daarna Celta de Vigo (2005/2006).