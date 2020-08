Stefan de Vrij heeft zich maandag met Internazionale voor de finale van de Europa League geplaatst. De Italianen wonnen in de halve finales opvallend eenvoudig met 5-0 van een zwak Shakhtar Donetsk.

Inter stond halverwege in Düsseldorf op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Lautaro Martínez, waarna het na rust liefst 5-0 werd dankzij treffers van Danilo D'Ambrosio, opnieuw Martínez en Romelu Lukaku (twee keer).

In de finale neemt Inter het vrijdag om 21.00 uur in Keulen op tegen Sevilla, dat zondag in de andere halve finale met 2-1 te sterk was voor Manchester United. Luuk de Jong was verantwoordelijk voor de winnende 2-1.

Inter jaagt op de eerste prijs sinds 2011 en treft met Sevilla de gedeeld recordkampioen van de Europa League. De Spanjaarden waren in 2014, 2015 en 2016 de beste in het toernooi dat sinds 2009 deze opzet heeft.

Inter komt bij eerste kans op voorsprong

Inter en Shakhtar deden in de openingsfase van de wedstrijd in de Esprit Arena - een van de vier stadions in Duitsland waar de eindfase van de Europa League wordt afgewerkt - weinig voor elkaar onder. Daardoor waren kansen zeer schaars.

Bij de eerste de beste mogelijkheid na een kleine twintig minuten kwam Inter wel op voorsprong. Martínez kopte fraai raak uit een afgemeten voorzet van Nicolo Barella, die profiteerde van een slechte uittrap van doelman Andriy Pyatov.

Inter nam vanaf dat moment het heft in handen en verzuimde al snel uit te lopen naar 2-0. D'Ambrosio had de bal na een voorzet van Marcelo Brozović voor het intikken, maar hij raakte hem verkeerd doordat hij werd gehinderd door Lukaku.

Het onherkenbare Shakhtar kon er voor rust maar bar weinig tegenoverstellen. Marcos Bahia kreeg als enige een aardige schietkans, maar zijn poging van een meter of 20 vloog rakelings over het doel.

Inter dendert door in tweede helft

Inter nam ook in de tweede helft het initiatief en dat resulteerde al bijna meteen in de 2-0. Martínez probeerde het met een slim lobje van zo'n 35 meter, maar Pyatov kon er nog net zijn vingertoppen tegenaan zetten.

Shakhtar leek ook na rust niets uit te kunnen richten, maar toch had het na een uur 1-1 moeten worden. Júnior Moraes kopte na een ragfijne voorzet van Mykola Matviyenko echter recht in de handen van keeper Samir Handanovic.

Inter was niet geschrokken en Shakhtar kreeg een minuut later het deksel op de neus: 2-0. D'Ambrosio troefde Matviyenko in de lucht af na een hoekschop van Brozovic en besliste het duel in een vroeg stadium.

Shakhtar wierp namelijk de handdoek en liet Inter in het laatste kwartier nog uitlopen naar liefst 5-0. Martínez scoorde voor de tweede keer met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied en Lukaku was ook nog twee keer trefzeker met een koelbloedige schuiver.