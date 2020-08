Internazionale-Shakhtar Donetsk ·

74' GOAL Inter! 3-0



De gemiste kans van Lukaku blijkt uitstel van executie, want niet veel later is het alsnog raak. Lautaro Martínez krijgt van net buiten het strafschopgebied een schietkans en vindt koeltjes de verre hoek. De Argentijn maakt zijn tweede van de avond tegen het machteloze Shakhtar. Inter is op weg naar zijn eerste Europese finale sinds 2010!