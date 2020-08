Ronald Koeman lijkt daadwerkelijk de nieuwe trainer van FC Barcelona te worden. Volgens het AD komt de directie van de KNVB maandagavond bijeen om te praten over de financiële afwikkeling met de Spaanse topclub.

De krant meldt verder dat Koeman zelf wil stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft naar verluidt zelfs al een principeakkoord bereikt met FC Barcelona en kan bij overeenstemming tussen de KNVB en de Catalanen een contract voor drie jaar, tot medio 2023, tekenen in Camp Nou.

De KNVB zou verrast zijn door de vertrekwens van Koeman, die in april nog benadrukte dat hij zeker tot het EK van volgend jaar bondscoach zou blijven. Hij liet toen weten pas daarna open te staan voor een eventuele aanbieding van zijn droomclub FC Barcelona.

"Toen ik mijn trainerscarrière begon, had ik twee dromen: bondscoach van mijn land zijn en trainer van FC Barcelona worden. Mijn toewijding aan Oranje blijft hetzelfde, ik blijf in elk geval bondscoach tot en met het EK in 2021", zei hij tegen het Spaanse Sport.

FC Barcelona moet forse afkoopsom betalen

FC Barcelona moet een afkoopsom van enkele miljoenen betalen om Koeman los te weken bij de KNVB, waarbij hij nog een verbintenis tot het WK van 2022 in Qatar heeft. Daarin zou wel een clausule zijn opgenomen die hem in staat stelt op ieder moment naar FC Barcelona te verhuizen.

Eerder op maandag verschenen er in verschillende Spaanse media al geruchten dat Koeman bij FC Barcelona de opvolger wordt van Quique Setién, die nog niet is ontslagen, maar wiens positie onhoudbaar lijkt na de vernedering van vrijdag tegen Bayern München (2-8) in de kwartfinales van de Champions League.

Koeman was van 1989 tot 1995 zeer succesvol als speler van FC Barcelona. Hij bevestigde begin dit jaar dat hij door de club benaderd was toen Ernesto Valverde in januari ontslagen was, maar hij wilde toen - enkele maanden voor het EK dat uiteindelijk werd uitgesteld - Oranje niet verlaten.