Ajax hoopt deze zomer een poging te kunnen ondernemen om Luis Suárez terug te halen. De Amsterdammers hebben serieuze interesse in de 33-jarige aanvaller van FC Barcelona.

Volgens De Telegraaf en VI is er al contact geweest tussen Ajax en Barcelona. De 33-jarige Suárez, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij de Catalanen, heeft zelf altijd gezegd dat hij ooit terug wil keren in Amsterdam.

Mogelijk is de huidige crisis bij Barcelona in het voordeel van Ajax. De Spaanse topclub wil naar verluidt doorselecteren na het teleurstellend verlopen seizoen, met de blamerende 8-2-nederlaag van vrijdagavond tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League als absoluut dieptepunt.

Suárez droeg tussen 2007 en 2011 al het shirt van Ajax, dat hem destijds overnam van FC Groningen. Met 111 doelpunten in 159 officiële wedstrijden was de Uruguayaan onmisbaar bij Ajax. In januari 2011 dwong de aanvaller een transfer naar Liverpool af en drie jaar later verkaste hij naar Barcelona.

Bij de Catalanen is Suárez al jaren een vaste kracht. In 283 officiële duels kwam de 113-voudig international liefst 198 keer tot scoren en leverde hij 109 assists. In het seizoen 2015/2016 kroonde Suárez zich tot topscorer van La Liga. Hij won met Barcelona onder meer vier landstitels, de Champions League en het WK voor clubs.

In dienst van Ajax won Suárez alleen de KNVB-beker (2010), al had hij met zeven doelpunten in de eerste helft van het seizoen 2010/2011 wel een aandeel in de dertigste landstitel van de Amsterdammers.