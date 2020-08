FC Utrecht heeft zich maandag versterkt met Mimoun Mahi. De 26-jarige aanvaller komt over van FC Zürich en tekent een contract voor vier jaar bij de Domstedelingen.

Het is niet bekend welke transfersom gemoeid is met de overgang van Mahi, die nog tot medio 2022 onder contract stond bij Zürich. Voor de tweevoudig international van Marokko betekent zijn overgang naar FC Utrecht een terugkeer in de Eredivisie.

Mahi maakte in in 2012 bij Sparta zijn debuut in het betaald voetbal en vertrok in 2014 naar FC Groningen. Voor de 'Trots van het Noorden' speelde hij 138 officiële wedstrijden, waarin hij 39 keer scoorde. Nadat het contract van Mahi in de zomer van 2019 afliep, stapte hij transfervrij over naar FC Zürich.

"Mimoun is een aanvaller met power en scorend vermogen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Hij is inzetbaar op alle posities in de aanval en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij wedstrijden beslissen. Dat maakt ons team weer sterker en geeft ons meer mogelijkheden."

Afgelopen seizoen speelde Mahi achttien competitieduels voor FC Zürich, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. Mogelijk versterkt FC Utrecht zich deze week met een tweede aanvaller, want de Eredivisie-subtopper zou in gesprek zijn met de transfervrije Eljero Elia.

In theorie kan Mahi donderdag zijn officieuze debuut maken voor FC Utrecht, dat dan een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen speelt. De ploeg van trainer John van den Brom opent het Eredivisie-seizoen op zaterdag 12 september met een thuiswedstrijd tegen AZ.