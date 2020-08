De KNVB moet op zoek naar een vervanger voor Ronald Koeman, die Oranje zo goed als zeker verlaat voor een avontuur bij FC Barcelona. Dit lijken de meest logische opties voor de vacature van bondscoach.

Peter Bosz: Hij is de enige Nederlandse trainer die momenteel bij een buitenlandse topclub werkt en daarom ook meteen een van de meest logische kandidaten. En hoewel hij louter clubs getraind heeft, heeft Bosz wel is de ambitie om ooit bij Oranje te werken. "Bondscoach worden is het hoogste dat in Nederland kan worden bereikt. Het zou geweldig zijn als het zover komt", zei hij begin deze maand. Probleem kan wel worden dat de 56-jarige Bosz dit jaar zijn contract bij Bayer Leverkusen verlengd heeft tot medio 2022.

Frank de Boer: Het positieve is dat hij vrij is en zo kan beginnen, maar daar ligt meteen ook een pijnpunt. Een keuze voor de vijftigjarige De Boer zou kunnen voelen als een keuze van de armoe, nadat hij net ontslagen is door Atlanta United en bij Crystal Palace en Internazionale mislukte. De KNVB bewaart wel goede herinneringen aan de Noord-Hollander, die als assistent-bondscoach van Bert van Marwijk een belangrijke schakel was tijdens het zilveren WK 2010 van Oranje.

Phillip Cocu: Een deel van de Oranje-selectie heeft bij PSV al redelijk succesvol samengewerkt met de huidige trainer van Derby County en met Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zijn dat niet de minste spelers. De vraag is of zij zich sterk maken voor een hernieuwde samenwerking met de 49-jarige Cocu, die na zijn vertrek uit Eindhoven snel weg was bij Fenerbahçe en dit seizoen niet overtuigde bij Derby. Wellicht is een combinatie tussen de rustige dan wel ietwat saaie Cocu en de meer uitgesproken De Boer een optie. De twee zijn vrienden.

Giovanni van Bronckhorst: Steven Berghuis en Tonny Vilhena kenden bij Feyenoord goede jaren onder de huidige trainer van het Guangzhou R&F, maar dat zijn niet de meest invloedrijke internationals. De vraag is ook of de relatief jonge (45) Van Bronckhorst al klaar is - of zich al klaar acht - voor het bondscoachschap. Het contract van de voormalig captain van Oranje loopt nog twee jaar door in China.

Henk ten Cate: Drie jaar geleden was hij dicht bij het bondscoachschap van Oranje, maar toen koos KNVB tot zijn verbazing - Ten Cate zou al een toezegging hebben gehad - voor Advocaat. De Amsterdammer is nu clubloos en daarmee een snelle optie, maar hij heeft al meer dan tien jaar niet meer op topniveau in Europa gewerkt. Met zijn 65 jaar is Ten Cate bovendien eerder een tussenpaus dan een man voor de toekomst.

Dick Advocaat: Hij is bijna 73 jaar, maar Dick Advocaat lijkt zich - hoe ouder hij wordt - nergens te oud voor te voelen. Het zal weer gaan kriebelen als de KNVB hem polst voor een vierde dienstverband, al zal Feyenoord daar niet blij mee zijn. Positief is dat het imago van Advocaat nu veel beter is dan in zijn eerdere jaren als bondscoach, maar net als Ten Cate is hij eerder een tussenpaus dan een structurele oplossing om de relatief jonge Oranje-selectie verder te helpen.

Louis van Gaal: Hij lijkt gestopt, maar dat heeft hij nooit zonder slag om de arm gezegd. De KNVB zou daarom een lijntje kunnen uitgooien naar de 69-jarige Van Gaal, die qua profiel past bij de jonge en onervaren selectie van Oranje. De kans dat Van Gaal (en zijn vrouw Truus) 'ja' zeggen lijkt niet groot Hij heeft met het bronzen WK van 2014 immers al revanche genomen voor zijn mislukte eerste periode als bondscoach. Het wordt moeilijk die prestatie te overtreffen.

Bert van Marwijk: Met zijn finaleplaats op het WK 2010 is hij de meest succesvolle Oranje-bondscoach van deze eeuw, maar de magere jaren die hij daarna kende bij Hamburger SV (snel ontslagen), Australië (met slechts een punt uitgeschakeld op het WK 2018) en in de 'woestijn' als bondscoach van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten hebben zijn status geen goed gedaan. Een 'greep terug' naar de 68-jarige Van Marwijk lijkt daardoor geen optie voor de KNVB.

Een buitenlandse coach: Voordat Koeman werd aangesteld was de roep en verleiding voor de KNVB om voor het eerst sinds Ernst Happel in 1978 te kiezen voor een buitenlander veel groter dan nu. Oranje had zich niet geplaatst voor het EK en het WK en in Europa beet Ajax zich stuk op Rosenborg en PSV op NK Osijek. Nederland was een voetbalnatie in verval die gered moest worden door een Duitser (Jürgen Klinsmann en huidig PSV-trainer Roger Schmidt werden genoemd) of Argentijn (Jorge Sampaoli). Ruim drie jaar is 'Voetballand Nederland', mede door de finaleplaats van Oranje in de Nations League en de halvefinaleplaats van Ajax in de Champions League, opgeleefd. Een buitenlandse bondscoach ligt daardoor niet meer voor de hand.