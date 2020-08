Ronald Koeman is de vijfde Nederlandse hoofdcoach van FC Barcelona. De oud-verdediger komt in een rijtje met Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard.

De 57-jarige Koeman is woensdag bij FC Barcelona aangesteld als de opvolger van Quique Setién, die moest vertrekken na de blamerende 8-2-nederlaag vorige week in de Champions League tegen Bayern München. Zo staat er voor het eerst sinds het seizoen 2007/2008 weer een Nederlander voor de groep van de Spaanse grootmacht.

Michels was in de jaren zeventig de eerste Nederlandse hoofdtrainer van FC Barcelona. 'De Generaal' was zelfs twee periodes de eindverantwoordelijke in Camp Nou (1971-1975 en 1976-1978) en veroverde één landstitel en de Copa del Rey.

Cruijff, tussen 1973 en 1978 speler van FC Barcelona, trad in 1988 aan als hoofdtrainer en bleef tot zijn ontslag in mei 1996 zitten. De legendarische nummer veertien ontpopte zich tot een van de succesvolste coaches ooit in Catalonië.

In acht jaar tijd werd Cruijff onder meer vier keer op rij kampioen met FC Barcelona en werd de eindzege gepakt in de Europacup II. Absoluut hoogtepunt was de winst van de Europacup I in 1992, dankzij een rake vrije trap van Koeman in de finale tegen Sampdoria. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat 'Barça' het belangrijkste Europese clubtoernooi won.

Van alle Nederlandse trainers heeft Cruijff de meeste La Liga-duels achter zijn naam staan (300).

Nederlandse trainers in La Liga Rinus Michels - FC Barcelona

Johan Cruijff - FC Barcelona

Louis van Gaal - FC Barcelona

Frank Rijkaard - FC Barcelona

Ronald Koeman (Valencia en FC Barcelona)

Leo Beenhakker - Real Zaragoza en Real Madrid

Theo Vonk - Burgos CF

Bert Jacobs - Sporting Gijón

Clarence Seedorf - RC Deportivo

Guus Hiddink - Valencia, Real Madrid en Real Betis

Ook Van Gaal en Rijkaard succesvol bij Barcelona

Na het vertrek van Cruijff duurde het niet lang voordat een nieuwe Nederlander zich aandiende bij FC Barcelona. Van Gaal nam in 1997 het stokje over van Bobby Robson en veroverde in drie seizoenen twee landstitels, de Copa del Rey en de Europese supercup. Hij keerde in de zomer van 2002 weer terug, maar zijn tweede periode werd geen succes en duurde slechts een half jaar.

Een seizoen later stond Rijkaard voor de groep van FC Barcelona, met Henk ten Cate als zijn assistent. Na een eerste seizoen zonder prijzen leidde Rijkaard de Catalanen in 2005 naar de landstitel. Het seizoen daarop volgde weer een kampioenschap én de eindzege in de Champions League, waarna Rijkaard in 2008 vertrok.

Ruim twaalf jaar later treedt Koeman in zijn voetsporen. De geboren Zaandammer, die eerder werkte bij Valencia, is een van de tien Nederlandse coaches ooit op het hoogste niveau van Spanje (zie kader hierboven).

Van alle Nederlandse trainers in Spanje heeft Beenhakker na Cruijff de meeste duels op het hoogste niveau achter zijn naam staan (247). 'Don Leo' was tussen 1981 en 1984 trainer van Real Zaragoza en stond in twee periodes voor de groep van Real Madrid, waarmee hij onder meer drie keer landskampioen werd.