Na periodes als assistent bij Oranje en FC Barcelona stond Koeman in november 1999 voor het eerst op eigen benen, bij Vitesse. © Hollandse Hoogte

De Arnhemmers bleven een subtopper, maar mede door financiële problemen kwam er geen aanval op de echte top. © Hollandse Hoogte

In december 2001 zei Koeman 'ja' tegen een voorstel van Ajax om Co Adriaanse op te volgen. De coach zou de Amsterdammers naar twee landstitels loodsen. © Hollandse Hoogte

De duels tussen Ajax en PSV verliepen op het scherpst van de snede, met Guus Hiddink op de bank bij de Eindhovenaren. © Hollandse Hoogte

In februari 2005 gingen Koeman en Ajax uit elkaar, nadat de Amsterdammers onderuit gingen tegen Auxerre in de UEFA Cup. © Hollandse Hoogte

De oud-verdediger koos vervolgens voor een buitenlands avontuur. Met Benfica bereikte hij in het seizoen 2005/2006 de laatste acht van de Champions League, maar kon hij het nationaal niet opboksen tegen het FC Porto van Co Adriaanse. © Hollandse Hoogte

PSV zocht in mei 2006 een opvolger voor Hiddink en belandde bij Koeman. Na een zeer sterke eerste competitiehelft stortten de Eindhovenaren in het voorjaar als een kaartenhuis in elkaar. © Hollandse Hoogte

Op 29 april 2007 veroverde PSV alsnog de titel, na een legendarische ontknoping. Ajax en AZ kwamen net tekort. © Hollandse Hoogte

In het najaar van 2007 nam Koeman de trein naar Valencia (zijn eigen woorden). Het bleek een ongelukkige keuze; een half jaar later werd de coach ontslagen. © Hollandse Hoogte

Koeman zou Koeman niet zijn als hij niet afscheid zou nemen met een prijs; onder zijn leiding veroverde Valencia de Copa del Rey. © Hollandse Hoogte

Na een jaartje rust dook Koeman in 2009 op bij AZ, dat de landstitel verdedigde die het onder Louis van Gaal behaalde. © Hollandse Hoogte

AZ speelde wisselvallig onder Koeman. Toch kwam zijn ontslag op 5 december 2009 als een verrassing. © Hollandse Hoogte

Na een periode van anderhalf jaar zonder club trad Koeman in de zomer van 2011 in dienst bij Feyenoord. De spelersgroep had in de week daarvoor coach Mario Been weggestemd. © Hollandse Hoogte

De Rotterdammers eindigen in 2012 zeer knap als tweede, achter het Ajax van coach Frank de Boer. Met name John Guidetti was dat seizoen erg belangrijk. © Hollandse Hoogte

Als opvolger van Guidetti trok Feyenoord Graziano Pellè aan. De Italiaan was nog productiever dan zijn voorganger. Toch eindigden de Rotterdammers in 2013 een plaats lager dan in 2012: derde, nadat ze lang om de titel meededen. © Hollandse Hoogte

Een smetje op Koemans periode in Rotterdam zijn de Europese verrichtingen. Zowel in 2012 als 2013 werd niet eens de herfst gehaald. © Hollandse Hoogte

In juni 2014 verruilde Koeman Feyenoord voor Southampton. © ProShots

Onder zijn leiding haalde Southampton voor het eerst in de clubgeschiedenis de voorrondes Europa League. Een van de tegenstanders was Vitesse. © ProShots

In de zomer van 2016 stapte Koeman over naar Everton. Onder zijn leiding eindigde de club uit Liverpool als zevende in de Premier League in zijn eerste seizoen. © ProShots