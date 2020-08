Quique Setién is maandag na zeven maanden ontslagen als trainer van FC Barcelona. De positie van de 61-jarige Spanjaard was onhoudbaar na de historische 2-8-nederlaag van vrijdag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Setién volgde half januari de eveneens ontslagen Ernesto Valverde op, nadat onder anderen Ronald Koeman FC Barcelona had laten weten niet beschikbaar te zijn. De bondscoach van het Nederlands elftal lijkt nu wel op weg naar Camp Nou.

Voor zijn dienstverband bij FC Barcelona stond Setién alleen bij enkele kleinere Spaanse clubs aan het roer, waaronder Racing Santander, Las Palmas en Real Betis. Ook was hij kortstondig bondscoach van Equatoriaal-Guinea.

Onder leiding van Setién pakte FC Barcelona geen enkele prijs. In La Liga moesten de Catalanen het in de titelstrijd afleggen tegen aartsrivaal Real Madrid, terwijl ze in de Copa del Rey werden uitgeschakeld door Athletic Club.

Voorzitter kondigde al 'beslissingen' aan

Het dieptepunt was de vernedering van vrijdag tegen Bayern. Na de beschamende vertoning tegen de Duitsers kondigde voorzitter Josep Maria Bartomeu al "beslissingen" aan. Een van die beslissingen blijkt nu dus het ontslag van Setién.

FC Barcelona meldt in een korte verklaring op de eigen website dat het nu op zoek gaat naar een nieuwe trainer, in het kader van een "bredere herstructurering van het eerste elftal". Binnen een aantal dagen wordt de vervanger van Setién bekendgemaakt.

Volgens verschillende media moet dat Koeman worden. Hij zou al een principeakkoord hebben bereikt met FC Barcelona en naar verluidt voert de KNVB maandagavond overleg over de financiële afwikkeling met de Catalanen.