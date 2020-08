Vincent Kompany heeft een punt achter zijn spelersloopbaan gezet en wordt per direct de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht, zo bevestigt de Belgische topclub maandag.

Kompany is bij Anderlecht de opvolger van Frank Vercauteren. De 34-jarige Belg tekent voor liefst vier seizoenen bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2003 zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

"Ik wil mij volledig op mijn rol als coach richten en daar heb ik 100 procent van mijn tijd voor nodig. Daarom stop ik als voetballer", zegt Kompany op de site van Anderlecht. "Onze ambitie blijft dezelfde. Ik wil hier minstens vier seizoenen blijven en bewijzen dat Anderlecht modern voetbal kan brengen."

Kompany keerde in de zomer van 2019 al terug bij Anderlecht om als speler-coach aan de slag te gaan, maar na een teleurstellende seizoensstart besloten de Belgen om alsnog Simon Davies te strikken als hoofdtrainer. Davies moest al snel stoppen en werd in oktober vorig jaar opgevolgd door Vercauteren.

Kompany miste veel duels bij Anderlecht

Afgelopen seizoen speelde Kompany slechts vijftien competitiewedstrijden. De 89-voudig international miste in de eerste helft al veel duels door blessureleed en de Belgische competitie werd in maart afgebroken vanwege de coronacrisis. De laatste wedstrijd van Kompany was op 7 maart tegen Zulte Waregem (7-0).

Eerder in zijn carrière droeg de verdediger ook het shirt van Hamburger SV (2006-2008) en Manchester City, waar hij het grootste gedeelte van zijn loopbaan doorbracht (2008-2019). Kompany speelde 360 officiële duels voor de Premier League-club en werd onder meer vier keer landskampioen met de 'Citizens'.

Met het Belgische elftal eindigde hij in 2018 als derde op het WK in Rusland, het hoogtepunt uit zijn interlandcarrière. De laatste wedstrijd van Kompany voor België was in juni 2019 tegen Schotland in de kwalificatie voor het EK.