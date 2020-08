Fortuna Sittard heeft maandag Sebastian Polter vastgelegd. De Duitse spits komt transfervrij over van Bundesliga-club FC Union Berlin, waar hij in mei in opspraak kwam. Ook Mike van Beijnen tekende maandag bij Fortuna.

De 29-jarige Polter weigerde in mei als enige speler van de selectie van FC Union Berlin salaris in te leveren toen de club financieel hard geraakt werd door de coronacrisis.

De voormalig jeugdinternational, die een aflopend contract had, werd daarop uit de selectie gezet en speelde geen minuut meer voor club, die als elfde eindigde in de Bundesliga. Hij kwam afgelopen seizoen tot zestien competitiewedstrijden en scoorde twee keer.

Eerder kwam de ervaren Polter uit voor VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz 05 en hij speelde in het Championship voor Queens Park Rangers. Voor Jong Duitsland scoorde hij vijf keer in elf interlands.

'We zetten een grote stap'

Technisch manager Sjors Ultee is trots dat Polter voor Fortuna gekozen heeft. "We halen met Sebastian een topspits in huis die zich heeft bewezen op hoog niveau", aldus Ultee op de website van de Limburgse Eredivisionist. "Met zijn komst zetten we als club opnieuw een grote stap."

Samen met trainer Kevin Hofland is Ultee vorige week zelfs afgereisd naar Berlijn om Polter over te halen. "Dat versterkte mijn goede gevoel", vertelt Polter. "Uiteindelijk heeft het project van Fortuna Sittard me overtuigd. De club heeft grootse plannen en daar wil ik deel van uitmaken."

Van Beijnen, de andere speler die Fortuna maandag presenteerde, komt transfervrij over van het Turkse Genclerbirligi. De 21-jarige rechtsback tekent voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. In de jeugd speelde hij bij Willem II en NAC Breda en hij stond korte tijd onder contract bij FC Barcelona.

Vorige week presenteerde Fortuna al Mats Seuntjens, die net als Van Beijnen transfervrij overkomt van Genclerbirligi.