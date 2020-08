Ronald Koeman staat volgens diverse media op het punt om de nieuwe trainer van FC Barcelona te worden. De bondscoach van Oranje, die zelf niet wil reageren op de geruchten, zou al bijna rond zijn met de Catalanen.

Op dit moment is Quique Setién nog trainer van Barcelona, maar zijn ontslag lijkt een kwestie van tijd nadat de Catalaanse club vrijdagavond werd vernederd door Bayern München (8-2) in de kwartfinale van de Champions League.

In Spaande media werd Koeman al snel gelinkt aan Barcelona en de oud-verdediger zou volgens andere media, waaronder ESPN en The Guardian, deze week al gepresenteerd worden als opvolger van Setién.

Een contract bij Barcelona zou uiteraard het einde betekenen van de periode van Koeman bij de KNVB, waar hij tot en met het WK van 2022 in Qatar onder contract staat. De bondscoach wil tegenover Voetbal International niet reageren op de vermeende interesse van de club waarbij hij van 1989 tot 1995 zeer succesvol was als speler.

Koeman werd eerder benaderd door Barcelona

Koeman bevestigde eerder dit jaar wel dat hij door Barcelona benaderd was toen Ernesto Valverde in januari ontslagen was. Hij wilde toen - enkele maanden voor het EK dat uiteindelijk werd uitgesteld - niet vertrekken bij het Nederlands elftal.

Het is niet opvallend dat Koeman nu weer gelinkt wordt aan Barcelona. De oud-verdediger heeft de afgelopen jaren vaak gezegd dat hij hoopt ooit als trainer terug te keren in Camp Nou. Bovendien is het EK nu veel verder weg dan bij het ontslag van Valverde.

Daar komt bij dat Xavi net zijn contract bij het Qatarese Al-Sadd verlengd heeft. De veertigjarige Spanjaard zou de ideale kandidaat zijn voor de clubleiding, maar hij vindt het nog te vroeg om nu al trainer te worden van de topclub waarvoor hij jaren speelde en waarmee hij vier keer de Champions League won.