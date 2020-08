Harry Maguire is diep teleurgesteld na de uitschakeling van Manchester United in de halve finales van de Europa League. De Engelsen verloren zondagavond in Keulen mede door een doelpunt van Luuk de Jong met 2-1 van Sevilla.

"We zijn er kapot van", baalde aanvoerder Maguire na de wedstrijd. "We hebben talrijke kansen gecreëerd en de beste ploeg heeft verloren. Ze hebben ons afgestraft voor het missen van die kansen, want zij hebben eerlijk gezegd niet heel veel kansen gehad."

United begon nog goed aan de wedstrijd en kwam al na negen minuten op voorsprong dankzij een penalty van Bruno Fernandes. Halverwege de eerste helft tekende Suso voor de gelijkmaker, waarna De Jong Sevilla twaalf minuten voor tijd de winst bezorgde.

"We kregen twee goals tegen uit voorzetten en dat mag niet gebeuren", foeterde Maguire. "We hebben heel hard gewerkt en verdienden het om door te gaan, maar we kwamen voor de derde keer dit jaar tekort in een halve finale."

Teleurstelling bij de spelers van Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Tweede tegendoelpunt had niet mogen vallen'

Ook in de FA Cup en de League Cup werd Manchester United in de halve finales uitgeschakeld. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer verloor in de FA Cup met van Chelsea (1-3) en ging in de League Cup over twee duels onderuit tegen stadgenoot Manchester City (1-3 thuis en 0-1 uit).

Maguire baalt vooral van de manier waarop het tegendoelpunt van De Jong tot stand kwam. "We speelden tegen een goed Sevilla, maar op een andere dag hadden we gewonnen. Misschien heeft dat beetje onervarenheid ons genekt. Dat tweede tegendoelpunt had niet mogen vallen. Uitschakeling is onacceptabel voor deze club."

Sevilla neemt het aanstaande vrijdag in de finale van de Europa League op tegen Internazionale of Shakhtar Donetsk, die maandagavond tegenover elkaar staan in de andere halve eindstrijd. De Spanjaarden kunnen het toernooi voor de vierde keer winnen, na eerder succes in 2014, 2015 én 2016.