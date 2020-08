Luuk de Jong heeft Sevilla zondagavond naar de finale van de Europa League geschoten. Door een doelpunt van de Nederlander in de slotfase wonnen de Spanjaarden in Keulen met 2-1 van Manchester United.

United kwam al na negen minuten op voorsprong in het RheinEnergieStadion door een strafschop van Bruno Fernandes, maar Sevilla maakte een dik kwartier later al gelijk via Suso. In de 78e minuut tekende De Jong voor de winnende treffer.

Voor de 29-jarige spits, die in de 56e minuut inviel, was het zijn achtste officiële treffer van het seizoen en zijn eerste doelpunt sinds 15 juni. In de afgelopen elf wedstrijden kwam De Jong niet tot scoren.

Door de late zege op United blijft Sevilla in de race om de Europa League voor de vierde keer te winnen, na eerder succes in 2014, 2015 én 2016. Manchester United veroverde de Europa League in 2017 door Ajax in de finale te verslaan.

Dit seizoen heeft United weinig succes in de bekertoernooien, want het is al de derde keer dat 'The Red Devils' in de halve finales stranden. United slaagde er ook in de FA Cup en de League Cup niet in de eindstrijd te bereiken.

Sevilla wacht komende vrijdag in de finale een krachtmeting met Internazionale of Shakhtar Donetsk, die maandag (aftrap 21.00 uur) tegen elkaar spelen. De laatste nederlaag van de Spanjaarden dateert nog altijd van februari.

Luuk de Jong kroonde zich tot matchwinner bij Sevilla. (Foto: Pro Shots)

United mist legio kansen in tweede helft

Manchester United kende nog wel een droomstart tegen Sevilla, want de bal ging al na zes minuten op de stip. Marcus Rashford werd hard onderuit gehaald door Diego Carlos en Fernandes schoot de penalty - net als vorige week in de verlenging van het kwartfinaleduel met FC Kopenhagen - feilloos binnen.

Het antwoord van Sevilla volgde amper twintig minuten later. Een voorzet van Sergio Reguilón vanaf de linkerkant ging voorbij aan de United-verdedigers en belandde in de voeten van Suso, die David de Gea in de korte hoek verschalkte.

Na de gelijkmaker richtte United zich wat op, maar grote kansen bleven uit. De beste mogelijkheid was nog voor Rashford, maar zijn harde afstandsschot werd weggebokst door doelman Yassine Bono, een van de uitblinkers bij Sevilla.

Aan het begin van de tweede helft was er sprake van eenrichtingsverkeer naar het doel van Sevilla, dat wonder bij wonder ontkwam aan een tegentreffer. De verdedigers mochten vooral doelman Bono dankbaar zijn, die Mason Greenwood en vooral Anthony Martial van scoren afhield.

Sevilla kwam ongeschonden uit de kansenregen en pakte in de slotfase zelfs de leiding. Jesús Navas gaf de bal voor op invaller De Jong, die goed positie koos en de bal van dichtbij binnentikte. In de absolute slotfase was United niet meer bij machte om iets terug te doen, waardoor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer het seizoen zonder prijzen afsluit.

De spelers van Manchester United druipen af in Keulen. (Foto: Pro Shots)