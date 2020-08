Feyenoord-trainer Dick Advocaat hamert opnieuw op versterkingen na het doelpuntloze gelijkspel van zondag in de oefenwedstrijd in eigen huis tegen FC Twente (0-0). De Hagenaar vindt dat de ploeg op dit moment niet sterk genoeg is om te strijden om de landstitel.

"Ik hoop dat er versterking op komst is. Iedereen heeft kunnen zien dat we nog wat nodig hebben", citeerde RTV Rijnmond Advocaat op diens persconferentie na de teleurstellende remise tegen FC Twente in de Kuip.

"We moeten gewoon versterkingen hebben. Ik moet opletten wat ik zeg, maar er zijn zo veel spelers vertrokken aan het einde van het seizoen. De twee jeugdspelers die we daarvoor hebben teruggekregen kunnen niet brengen wat de vertrekkers brachten. Dan moet je jongens halen die die kwaliteiten wel brengen en dat heb ik nog niet kunnen zien."

Advocaat kreeg eerder deze week van de directie te horen dat Edgar Ié niet opnieuw kan terugkeren naar Feyenoord als vervanger van de langdurig geblesseerde Sven van Beek, omdat de Rotterdammers weinig budget hebben om zaken te doen op de transfermarkt.

"Er moeten nog zeker twee spelers bij. Dat weet het bestuur ook. Het is moeilijk om ze te krijgen, omdat we weinig geld hebben om iets te doen. Het is geen verwijt, maar het blijft stil. Iedereen zegt dat we mee gaan doen om het kampioenschap, maar dan heb je echt nog wel wat nodig. Ik klaag niet, maar het is wel de realiteit. Als je elf spelers laat gaan, moet je dat compenseren."

Orkun Kökçü is een van de spelers die wel bleef bij Feyenoord. Ook hij kon het verschil niet maken tegen FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: 'Het gaat nu helemaal niet om tactiek'

Advocaat hechtte geen waarde aan de 0-0 tegen FC Twente. "Anders had ik in een andere opstelling moeten gaan spelen. We willen liever niet tegen Sparta en FC Twente spelen, want over drie weken spelen we opnieuw tegen FC Twente, wat heeft dat voor zin? Het belangrijkste van vandaag is dat we wat meer inhoud hebben gekregen. Voor de rest was het niks."

"Er zat te weinig beleving in. De weersomstandigheden waren moeilijk, zelfs als je al zit. Het was een matige wedstrijd. Je kunt wel een heel tactisch verhaal erover beginnen, maar dat heeft geen zin. Daar gaat het nu helemaal niet om."

Feyenoord speelt zaterdag de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. In het Duitse Duisburg treffen de Rotterdammers Borussia Dortmund. Een dag later is gastheer MSV Duisburg, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland, de tegenstander. Feyenoord begint op 12 september aan het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.