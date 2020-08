Feyenoord heeft zondag de tweede oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen niet weten te winnen. De Rotterdammers speelden in De Kuip doelpuntloos gelijk tegen FC Twente (0-0).

De beste kans in de eerste helft was voor FC Twente, maar Queensy Menig raakte de lat. Ook Feyenoord was via Jens Toornstra dicht bij de openingstreffer, maar doelman Joël Drommel stopte de inzet van de middenvelder. Na rust bleven de kansen schaars en kwamen beide ploegen niet meer in de buurt van een doelpunt.

Trainer Dick Advocaat begon de wedstrijd met aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers, terwijl onder anderen Orkun Kökçü, Marcos Senesi, Eric Botteghin en Nicolai Jørgensen op de bank begonnen. Zij maakten na rust hun opwachting.

Sven van Beek ontbrak in De Kuip. De verdediger is naar verwachting maanden uit de roulatie vanwege een enkelblessure. Aanvoerder Steven Berghuis was eveneens niet inzetbaar tegen Twente.

Feyenoord was de voorbereiding op het nieuwe seizoen vorige week nog begonnen met een 3-0-overwinning op Sparta Rotterdam. Alle doelpunten vielen toen al in de eerste 25 minuten. FC Twente won de eerste vriendschappelijke duels met Excelsior'31 en Fortuna Sittard.

Voor Feyenoord was het treffen met Twente de laatste oefenwedstrijd tegen een Nederlandse club deze maand. De ploeg van Advocaat vervolgt de oefencampagne volgende week in Duitsland met wedstrijden tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg.