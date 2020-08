Tahith Chong speelt komend seizoen op huurbasis voor Weder Bremen. De twintigjarige aanvaller wordt door Manchester United voor één seizoen verhuurd aan de Bundesliga-club, bevestigen beide clubs zondag.

Manchester United meldt dat Chong wordt verhuurd om hem meer ervaring te laten opdoen in een eerste elftal.

De op Curaçao geboren buitenspeler, die in maart nog zijn aflopende contract met twee jaar verlengde bij de Engelse recordkampioen, trainde zondagochtend al voor het eerst bij de club uit de havenstad, waar ook Davy Klaassen onder contract staat.

"Ik ben erg blij hier te zijn en ik kijk uit naar de voorbereiding met het team", zegt Chong op de website van zijn nieuwe club. "De verhuizing is voor mij een heel goede kans om mij verder te ontwikkelen. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen."

'Wennen aan de Bundesliga'

Frank Baumann, technisch directeur van Werder Bremen, is blij met de komst van Chong. "Hij is een zeer getalenteerde en behendige speler die bij Manchester United ervaring heeft opgedaan op het hoogste niveau. Hij moet nu wennen aan de Bundesliga en de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten."

Jeugdinternational Chong maakte op zijn zestiende de overstap van Feyenoord naar Manchester United. Bij de 'Red Devils' kwam hij afgelopen seizoen - voornamelijk als invaller - tot zestien optredens, waarvan twee in de Premier League.

Chong scoorde twee keer tegen Tranmere Rovers in de tweede ronde van het toernooi om de EFL Trophy.

