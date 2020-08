Donyell Malen is blij en opgelucht na zijn rentree na een zware knieblessure. De 21-jarige aanvaller van PSV speelde zaterdag na een afwezigheid van acht maanden een half uur mee in de oefenwedstrijd tegen Vitesse (1-1).

"Ik ben heel erg blij om weer op het veld te staan en wedstrijden te spelen. Het is een fijn gevoel", zei Malen, die op 15 december forse schade aan zijn knie opliep in het uitduel met Feyenoord, bij de NOS. Na een half uur tegen Vitesse werd hij vervangen door Jorrit Hendrix.

"Dit is zeker een grote stap voorwaarts. Dertig minuten spelen is een ultieme test na een blessure. Ik heb niks gevoeld. Ik heb meer pijn aan mijn kuit door een tikje dan aan mijn knie. Op de training heb ik al genoeg tikjes gehad, het is belangrijk dat je dat ook weer gaat voelen. Zodat je niet angstig bent."

Malen deed drie weken geleden voor het eerst mee aan de groepstraining bij PSV, al sloeg hij enkele partijvormen over om zijn knie niet te zwaar te belasten. Pas sinds vorige week draait hij weer volledig mee in het team van de nieuwe trainer Roger Schmidt.

"Ik heb rustig aan gedaan en mijn tijd genomen, zodat mijn knie optimaal kon herstellen. Dat is nu zo, dat is het belangrijkste. We bouwen het op", aldus Malen, die verwacht de eerste competitiewedstrijd van PSV op 13 september uit bij FC Groningen te kunnen spelen. "Als mijn knie het toelaat, ga ik de competitiestart halen."