Olympique Lyon-trainer Rudi Garcia vindt dat de tactiek het verschil heeft gemaakt in het sensationeel gewonnen duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay was zaterdag met 3-1 te sterk voor de formatie van manager Josep Guardiola.

"Met Pep kan je van alles verwachten", zei een blije trainer Garcia na afloop in Lissabon. "We wisten dat hij iets kon verzinnen waardoor we in de problemen konden komen. Maar we hebben de tactische strijd gewonnen."

Guardiola week bij zijn opstelling af van zijn gebruikelijke tactiek door vijf in plaats van vier verdedigers op te stellen. Van die onwennigheid profiteerde Olympique Lyon optimaal in de eerste helft dankzij een doelpunt van Kevin Cornet. Ook nadat Manchester City in de tweede helft bij een 1-1-stand terugkeerde naar vier verdedigers, sloeg Lyon genadeloos toe door twee treffers van Moussa Dembélé.

Dembélé begon aanvankelijk nog op de bank en viel in de 75e minuut in voor Depay. "Het was een teleurstelling voor Moussa om hem niet te laten starten, maar ik zei hem dat hij heel belangrijk zou worden als hij zou invallen. De redding kwam vandaag van de bank", verdedigde Garcia zijn keuze.

Dembélé was in de wolken met zijn hoofdrol in de kwartfinales van het miljoenenbal. "Het was een moeilijke wedstrijd tegen een geweldig team. Voor een speler is het altijd een beetje verdrietig om op de bank te beginnen, maar ik heb het verschil gemaakt", zei de spits tegen RMC Sport.

Moussa Dembélé neemt de felicitaties van zijn juichende ploeggenoten in ontvangst na zijn tweede doelpunt tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

'Nog steeds outsider tegen Bayern München'

Dankzij de overwinning op Manchester City en eerder in de achtste finales op Juventus staat Olympique Lyon voor het eerst sinds 2010 in de halve finales van de Champions League. Daarin is woensdag Bayern München de tegenstander, dat vrijdag nog grote indruk maakte met een historische 8-2-overwinning op FC Barcelona.

Garcia stelt dat Lyon desondanks met veel zelfvertrouwen aan de aftrap verschijnt tegen Bayern München. "Onze resultaten hebben dat aangetoond, maar we zullen nog steeds de outsider zijn tegen Bayern. We zullen een schokkend resultaat moeten neerzetten, net als tegen Juventus en Manchester City."