Kevin De Bruyne baalt enorm na de uitschakeling van Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De spelmaker vindt dat de Engelse ploeg tegen Olympique Lyon simpelweg niet goed genoeg heeft gespeeld.

"De eerste helft was van ons niet goed genoeg en dat weten we ook. We begonnen slap en we hadden niet veel afspeelmogelijkheden. In de tweede helft speelden we wel erg goed. We komen terug tot 1-1 en krijgen een paar kansen, maar daarna beslissen zij het duel", zei De Bruyne voor de camera van BT Sport.

De 29-jarige De Bruyne schoot City twintig minuten voor tijd nog naast Lyon, maar niet veel later tekende Moussa Dembélé voor de 2-1. Aan dat doelpunt ging mogelijk hinderlijk buitenspel en wellicht ook een overtreding vooraf.

"Ik heb geen idee. Ik heb de beelden nog niet teruggekeken", reageerde de Belg op het goedkeuren van het doelpunt. "De arbitrage heeft deze beslissing genomen en ik geef die daar niet de schuld van."

Kevin De Bruyne en zijn ploeggenoten haalden nog verhaal bij arbiter Danny Makkelie, maar die keurde de 2-1 van Lyon niet af. (Foto: Pro Shots)

City weer niet voorbij kwartfinales

Manchester City kreeg in de slotfase via Sterling nog een grote kans op de 2-2, maar de Engelsman schoot voor open doel hoog over. Volgens De Bruyne was dat het sleutelmoment in de wedstrijd.

"We hadden ze in de tweede helft onder druk en speelden aanvallend zoals we dat normaal gesproken ook doen. Als Sterling scoort is het 2-2 en gaat de wedstrijd verder, maar dan maken zij de 3-1 en dan is het klaar. Dat maakte het verschil."

City is nu voor het derde seizoen op rij uitgeschakeld in de kwartfinales van het miljoenenbal. Alleen in het seizoen 2015/2016 werden de halve finales bereikt. "Het is elk jaar hetzelfde verhaal. We moeten hiervan leren, want het was gewoon niet goed genoeg", aldus De Bruyne.