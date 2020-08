'Deze zege niet te vergelijken met 7-1 tegen Brazilië'

Bayern München-icoon Thomas Müller vindt de 8-2-overwinning op FC Barcelona niet te vergelijken met de 7-1-zege van Duitsland op Brazilië op het WK van 2014. "We hadden het niet onder controle tegen Brazilië", aldus Müller, die in beide wedstrijden trefzeker was. "Maar vandaag wilden we vanaf het begin onze tegenstander domineren met onze manier van voetballen. Dit had veel meer met ons te maken dan toen in Brazilië. We waren gewoon brutaal, vooral aan de bal."