PSV heeft zaterdagavond in Eindhoven met 1-1 gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd tegen Vitesse. Bij de thuisploeg maakte Donyell Malen zijn rentree na maandenlang blessureleed.

Malen kwam voor het eerst in acht maanden weer eens in actie voor PSV. De viervoudig Oranje-international, die medio december een zware blessure aan zijn linkerknie opliep, deed zoals afgesproken alleen het eerste half uur mee.

Vitesse kwam al na zes minuten op voorsprong in het Philips Stadion. Danilho Doekhi kopte raak uit een vrije trap van Oussama Tannane.

Tien minuten later kwam PSV bijna op gelijke hoogte, maar de kopbal van Denzel Dumfries ging net over. Noni Madueke was vlak voor rust ook dicht bij de gelijkmaker toen hij op Remko Pasveer afstormde, maar de doelman van Vitesse hield hem van scoren af.

Cody Gakpo viert de gelijkmaker van PSV. (Foto: Pro Shots)

Viergever valt geblesseerd uit

In de tweede helft kwamen onder anderen Mohamed Ihattaren en Jeroen Zoet in het veld bij PSV. Ook Nick Viergever viel in, maar hij liep al na zes minuten een blessure op. Een minuut later tekende Cody Gakpo met een bekeken afstandsschot voor de gelijkmaker.

In de slotfase bezorgde Gakpo zijn ploeg ook nog bijna de overwinning. De aanvaller haalde van afstand uit, maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

PSV speelde zijn eerste thuiswedstrijd in de voorbereiding. Eerder wonnen de Eindhovenaren in Duitsland oefenduels tegen KFC Uerdingen (0-3) en SC Verl (0-3). Ze spelen in de aanloop naar de competitiestart ook nog tegen Willem II, Hertha BSC (beide uit) en VfL Bochum (thuis).

Vitesse was vorige week in zijn eerste oefenduel met 1-2 te sterk voor sc Heerenveen. De Arnhemmers sluiten de voorbereiding volgende week zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, mits dat doorgaat, want bij de Hagenaars werden zaterdag vier nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.