AZ heeft zaterdag een nieuwe nederlaag geleden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Alkmaar was AS Monaco met 0-2 te sterk. Eerder op de dag ging sc Heerenveen pijnlijk met 5-1 onderuit bij De Graafschap.

In het eigen AFAS Stadion keek AZ bij rust al tegen een achterstand aan door een doelpunt van 33-voudig Russisch international Aleksandr Golovin. Wissam Ben Yedder, achtvoudig international van Frankrijk, zorgde voor de eindstand.

Het was voor AZ, waar Ron Vlaar en Calvin Stengs wegens een blessure nog ontbreken, de vierde nederlaag zonder te scoren in vijf oefenwedstrijden. De ploeg van trainer Arne Slot verloor eerder met 1-0 van KRC Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle.

Een week geleden werd tegen Lille OSC wél een overwinning geboekt. AZ oefent over twee weken nog tegen ADO Den Haag, mits dat doorgaat, want bij de Hagenaars werden zaterdag vier nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.

Pijnlijke middag voor Heerenveen

Heerenveen, dat net als AZ een moeizame voorbereiding kent, stond op bezoek bij De Graafschap bij rust met 1-0 achter door een doelpunt van Mohamed Hamdaoui. Na rust werd de situatie pijnlijk, want ook Ted van de Pavert, Joey Konings en Daryl van Mieghem scoorden voor De Graafschap.

In de slotfase deed Rein Smit iets terug namens de bezoekers, maar het laatste woord was aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie: opnieuw was Konings doeltreffend.

De nederlaag betekende voor Heerenveen de derde in drie vriendschappelijke wedstrijden. Eerder waren NAC Breda (1-0) en Vitesse (1-2) al te sterk voor de Friezen.

Verder was Heracles Almelo met 2-0 te sterk voor Go Ahead Eagles door doelpunten van Silvester van der Water en Lucas Schoofs. FC Emmen won met 1-0 van Telstar dankzij Michael de Leeuw.

sc Heerenveen gaf in Doetinchem niet thuis tegen De Graafschap. (Foto: Pro Shots)