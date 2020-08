Edgar Davids gaat aan de slag als assistent van hoofdtrainer Andries Jonker bij Telstar, zo heeft de voormalig Oranje-international zaterdag zelf bekendgemaakt via Instagram.

De 47-jarige Davids liep eerder al stage bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Telstar moet de aanstelling van de oud-international nog bevestigen.

Een dienstverband bij de 'Witte Leeuwen' betekent voor Davids een terugkeer op het veld. Zijn laatste werkgever was Barnet FC, waar hij tussen 2012 en 2014 speler-coach was. Daarmee deed hij in Engeland tevens zijn enige trainerservaring op.

Na zijn vertrek bij Barnet begon Davids in maart 2014 aan de cursus Coach Betaald Voetbal van de KNVB. In 2015 liep hij nog even stage bij FC Twente, maar tot een contract in Enschede leidde dat niet.

Tijdens zijn loopbaan als speler kwam Davids uit voor onder meer Ajax, Juventus, FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Namens het Nederlands elftal kwam hij tot 74 interlands, waarin hij zes keer scoorde.

In juli 2011 trad Davids toe tot de raad van commissarissen van Ajax. Na een conflict met clubicoon Johan Cruijff stapte de volledige rvc, inclusief Davids, in maart 2012 op. Gedurende die periode liep hij stage bij verschillende jeugdteams van de Amsterdammers.