Bij ADO Den Haag zijn zaterdag vier nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het oefenduel met NAC Breda, dat later op de dag gespeeld zou worden, is afgelast.

De club uit Den Haag meldt dat drie spelers en een staflid positief zijn bevonden bij een testronde die vrijdag werd uitgevoerd. De namen van de besmette personen zijn niet bekendgemaakt.

Het is de derde keer dat er bij ADO positieve gevallen bekendgemaakt worden. In juli werden een speler en een medewerker positief getest, vorige week kwam er wederom een besmetting bij een speler aan het licht.

Volgens ADO zijn de positief geteste personen per direct thuis in isolatie gegaan en wordt hun situatie continu gemonitord. De oefenwedstrijd tegen NAC Breda is, mede in overleg met de bondsarts, afgelast om geen verdere risico’s te nemen.

In lijn met het protocol worden spelers, stafleden en overige medewerkers van ADO Den Haag wekelijks getest op het coronavirus.

Inmiddels hebben negen Eredivisie-clubs één of meer coronabesmettingen gemeld. Naast ADO gaat het om Ajax, Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, FC Utrecht, Vitesse en Willem II.