Jürgen Klopp is uitgeroepen tot coach van het jaar in de Premier League. De Duitser leidde Liverpool dit seizoen naar de eerste landstitel sinds 1990.

Liverpool eindigde het seizoen op 99 punten en werd zo met een straatlengte voorsprong op nummer twee Manchester City kampioen. Met nog zeven speelronden te gaan was het kampioenschap al binnen voor de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, een record op het hoogste niveau in Engeland.

Onder leiding van Klopp bleef Liverpool vanaf de start van het seizoen de eerste 27 wedstrijden ongeslagen. Uiteindelijk werden 32 van de 38 competitiewedstrijden gewonnen en bedroeg het gat met nummer twee City achttien punten.

Alleen City haalde ooit meer punten dan 'The Reds' dit seizoen. In het kampioensjaar 2018/2019 eindigde de ploeg van manager Josep Guardiola op precies 100 punten in de Premier League.

Mede daardoor werd Guardiola vorig seizoen uitgeroepen tot manager van het jaar, maar de Spanjaard was nu niet genomineerd. Klopp versloeg in de verkiezing Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City) en Chris Wilder (Sheffield United).

Vorige maand werd Klopp ook door de trainersvakbond al uitgeroepen tot coach van het jaar.