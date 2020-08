Fortuna Sittard heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Mats Seuntjens. De oud-aanvaller van AZ en NAC Breda komt over van het Turkse Gençlerbirligi en tekent voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen.

De 28-jarige Seuntjens, wiens broer Ralf bij De Graafschap speelt, had een aflopend contract in Turkije. Hij speelde daar sinds vorig jaar zomer en was er geen vaste waarde. In achttien wedstrijden, voornamelijk als invaller, scoorde hij niet.

"Ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland", zegt Seuntjens op de site van zijn nieuwe club. "Ik wil mezelf weer laten zien in de Eredivisie en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard. De club is ambitieus en heeft een goed plan klaarliggen. Ik ben er zeker van dat we elkaar hierin kunnen helpen."

Als geboren Bredanaar speelde Seuntjens tussen 2011 en 2016 voor NAC Breda, waar hij zich ontwikkelde tot basisspeler. Vier jaar geleden verdiende hij een transfer naar AZ, waar hij vooral in zijn laatste twee seizoenen een vaste waarde was.

Fortuna legde eerder al keepers Yanick van Osch en Joshua Wehking, verdedigers Roel Janssen, George Cox en Özgür Aktas en aanvaller Emil Hansson vast. De club begint het Eredivisie-seizoen op 12 september met een uitwedstrijd tegen FC Twente.