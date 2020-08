Volgens FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu gaat de historische 8-2-nederlaag van zijn club tegen Bayern München verregaande consequenties hebben. De preses liet weten snel en stevig te gaan ingrijpen.

"In de komende dagen zullen we beslissingen gaan nemen en bekendmaken. Sommige van die beslissingen zijn al voor deze wedstrijd genomen", aldus Bartomeu, die sinds 2014 voorzitter van de Catalaanse club is, op het clubkanaal van Barcelona.

Direct na afloop van het duel stelde Gerard Piqué al dat er grote veranderingen nodig waren bij Barcelona en bood daarbij aan te vertrekken als het bestuur dat nodig achtte. Ook Frenkie de Jong riep het bestuur op tot ingrijpen na het debacle tegen Bayern.

Een van de meest waarschijnlijke gevolgen is dat coach Quique Setién ontslagen zal worden. De namen van clublegende Xavi en oud-Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino zingen al rond als mogelijke opvolger voor de 61-jarige trainer, hoewel Bartomeu zich daarover nog op de vlakte hield.

"Het is beter als ik daar nu nog niks over zeg", aldus de 57-jarige Catalaan. "Eerst moeten we leren leven met deze pijn en proberen ons weer op te richten. We zijn momenteel niet de club die we horen te zijn. Dit was niet het Barcelona waar wij voor staan, het was een totale ramp vanavond."