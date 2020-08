De Spaanse media zijn keihard in hun oordeel over FC Barcelona na de historische 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Het Duitse journaille verkeert juist in jubelstemming na de galavoorstelling van 'Der Rekordmeister', die de indrukwekkende zegereeks voortzet.

"De moeder aller debacles", omschrijft El Mundo Deportivo de afgang van de Catalanen. "Zo onvergeeflijk als Barcelona speelde, zo onvergeeflijk was Bayern in de totale ontmanteling van de tegenstander. 14 augustus is vanaf nu de donkerste dag uit de Catalaanse clubgeschiedenis."

De krant schrijft verder dat de ontluisterende nederlaag het einde van een tijdperk inluidt, waarbij de selectie een flinke opknapbeurt zal moeten krijgen. "De huidige spelersgroep moet niet beschermd worden", aldus El Mundo, dat alle spelers tegen Bayern een zware onvoldoende gaf.

Zo werd Lionel Messi "het toonbeeld van depressie, hopeloosheid en hulpeloosheid" genoemd, beleefde Gerard Piqué "zijn meeste tragische avond in het blaugrana" en schreef Sergio Busquets "een verdrietige epiloog van een groots era". Frenkie de Jong, gezien als onderdeel van de nieuwe generatie die Barcelona nieuw leven moet inblazen, leverde "een tragisch slot voor zijn vreselijke eerste seizoen" af.

Volgens Marca werd Barcelona "op alle vlakken gedomineerd, vernederd, geslacht en vernietigd" door Bayern. "De Duitsers hadden de dubbele cijfers kunnen halen, maar troffen in hun constant gebombardeerde landgenoot Marc-André ter Stegen de enige die af en toe nog een sta-in-de-weg bleek aan Spaanse zijde."

Sport stelt dat Bayern Barcelona "volledige uitkleedde en het blote Catalaanse lijf met de gesel bewerkte" en ziet in de Duitse landskampioen de overweldigende favoriet voor de eindzege in de Champions League. "Wie gaat dit Bayern tegenhouden?"

593 Samenvatting historisch duel FC Barcelona-Bayern München (2-8)

Duitse media zien Bayern doorstomen naar eindwinst

Waar Spaanse media zich vooral richten op de ineenstorting van Barcelona, komen de Duitse media superlatieven tekort om de prestaties van Bayern München te omschrijven.

"Een zege die eens in de honderd jaar voorkomt", jubelt BILD, dat Bayern in Europa dezelfde dominantie ziet uitstralen als in Duitsland, waar de Bundesliga en DFB-Pokal met overmacht gewonnen werden. "Deze meedogenloze machine is tot alles in staat."

"Barcelona werd geschokt door een Beierse aardbeving", vervolgt de Duitse tabloidkrant, die de Catalanen volledig de grond in boort. "Een eenmansshow van Messi, met een hoop overbetaalde spelers om hem heen die vooral defensief rondrennen als kippen zonder kop."

Der Spiegel spreekt van een "pure machtsdemonstratie" van 'der Rekordmeister' en haalt de assist van Alphonso Davies bij de 5-2 eruit als typerend voorbeeld. "De linksback begon vanuit stilstand, maar nam Nelson Semedo vervolgens op topsnelheid mee op een wilde rit, zoals heel Bayern bij Barcelona deed."

Televisiezender N-TV vindt dat Bayern de perfectie benadert, zo niet al bereikt heeft. De Duitsers wonnen dit seizoen al hun Champions League-duels, een reeks die inmiddels negen wedstrijden bedraagt. "Geen enkel ander team komt ook maar in de buurt van dit nu al legendarische team, dat in sneltreinvaart richting de treble dendert."