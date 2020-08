Frenkie de Jong nam na de historische 8-2-nederlaag tegen Bayern München geen blad voor de mond. De middenvelder van FC Barcelona schaamde zich kapot voor het spel van de Catalanen en riep het bestuur van de club op tot ingrijpen.

"Deze wedstrijd heeft aangetoond dat we veel problemen hebben binnen het team. Dit is moeilijk te accepteren, er zal veel moeten veranderen", aldus de 23-jarige middenvelder na afloop van het debacle tegenover Spaanse en Duitse media.

"We moeten ook onze excuses aanbieden aan de fans, dus bij dezen wil ik sorry zeggen tegen hen. Hoe wij gespeeld hebben, is een schande voor een club als Barcelona."

Halverwege stond Barcelona al met 4-1 achter, de eerste keer dat de Catalanen in één helft van een Champions League-duel vier treffers om de oren kreeg. Toch geloofde De Jong toen nog in de ommekeer, een hoop die echter snel vervloog.

"In de rust ben je natuurlijk teleurgesteld, na een slechte helft waarin zij er vier maken. Maar je gelooft nog dat er een kans is. Na rust was het alleen nog slechter van onze kant. In de slotfase besef je pas wat voor ramp dit is."

Frenkie de Jong (rechts) komt te laat om Thomas Müller het scoren te beletten bij de 1-0. (Foto: Pro Shots)

De Jong roept bestuur op in te grijpen

Direct na het duel riep Gerard Piqué al op tot grote veranderingen bij Barcelona en kreeg daarin bijval van De Jong. De Nederlander bood in tegenstelling tot de Spanjaard niet aan te vertrekken, maar onderschreef de oproep aan het bestuur van de Catalanen om drastisch in te grijpen.

"Ik zit niet in het bestuur en neem de beslissingen niet, maar het lijkt me duidelijk dat er een hoop moet veranderen. Het gaat niet om één specifiek ding, er zijn meerdere problemen. Dat wisten we hiervoor ook al, maar deze wedstrijd heeft het nog eens extra laten zien."