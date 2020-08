Willem II is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een oefenzege op VVV-Venlo. In Tilburg werd het 2-1 voor de ploeg van trainer Adrie Koster. RKC Waalwijk leed een 4-2-nederlaag bij Almere City.

Op bezoek bij Willem II kwam VVV in de eerste helft tegen de verhouding in op voorsprong door een doelpunt van Evert Linthorst, die knap raak kopte. Voor rust slaagde Willem II er niet in om iets terug te doen.

Na rust sloeg de ploeg van trainer Koster wél terug. Eerst rondde nieuwkomer Kwasi Wriedt na een fraaie actie beheerst af en de winnende treffer kwam op naam van Mike Trésor, die een penalty benutte.

Willem II zou de voorbereiding eigenlijk een kleine week geleden al beginnen met een oefenwedstrijd tegen Tweede Divisionist IJsselmeervogels. Dat ging echter niet door vanwege een coronabesmetting bij de Tilburgers.

Over een week reist Willem II af naar Eindhoven voor een oefenduel met PSV. VVV had al twee ontmoetingen met amateurclubs achter de rug en oefent nog tegen Jong PSV en Fortuna Sittard.

RKC rechtte tegen Almere City de rug nadat spits Thomas Verheijdt voor 1-0 had gezorgd. Nando Nostlinger en Anas Tahiri scoorden voor de Eredivisionist, die vervolgens echter drie tegendoelpunten kreeg. Mees Kaandorp (tweemaal) en Shayon Harrison zorgden voor de 4-2-eindstand.