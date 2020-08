FC Groningen heeft vrijdag in een oefenwedstrijd verloren van PEC Zwolle. Nog zonder Arjen Robben werd het 0-2. Verder boekte Willem II een oefenzege op VVV-Venlo (2-1) en ging RKC Waalwijk met 4-2 onderuit bij Almere City.

In Groningen kwamen de doelpunten op naam van PEC-spits Reza Ghoochannejhad, die vroeg in de tweede helft én vlak voor tijd scoorde namens de bezoekers. De wedstrijd duurde twee keer een uur.

De wedstrijd tegen PEC moest voor de 36-jarige Robben zijn rentree in het shirt van FC Groningen worden, maar de aanvaller wil niet overhaasten en besloot donderdag om het duel toch nog aan zich voorbij te laten gaan.

Groningen was de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met zeges op Heracles Almelo en FC Emmen en speelt nog tegen FC Volendam, Almere City en Werder Bremen. PEC speelde al de vierde wedstrijd van deze zomer, boekte de derde overwinning en oefent alleen nog tegen FC Emmen.

De van Bayern München overgekomen Kwasi Wriedt (links) scoorde voor Willem II tegen VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

Nieuwkomer Wriedt scoort voor Willem II

Op bezoek bij Willem II kwam VVV voor rust op voorsprong dankzij Evert Linthorst. Na rust sloeg de ploeg van trainer Koster wél terug. Eerst scoorde de van Bayern München overgekomen spits Kwasi Wriedt en de winnende treffer kwam op naam van Mike Trésor, die een penalty benutte.

Willem II zou de voorbereiding eigenlijk een kleine week geleden al beginnen met een oefenwedstrijd tegen Tweede Divisionist IJsselmeervogels. Dat ging echter niet door vanwege een coronabesmetting bij de Tilburgers.

RKC rechtte tegen Almere City de rug nadat spits Thomas Verheijdt voor 1-0 had gezorgd in een wedstrijd die net als Groningen-PEC over tweemaal een uur ging. Nando Nostlinger en Anas Tahiri scoorden voor de Eredivisionist, die echter nog drie tegendoelpunten kreeg. Mees Kaandorp (tweemaal) en Shayon Harrison zorgden voor de 4-2-eindstand.

RKC Waalwijk-coach Fred Grim zag zijn ploeg onderuit gaan tegen Almere City. (Foto: Pro Shots)